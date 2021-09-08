Даже лицензированные агентства не гарантируют успешного трудоустройства, - эксперты о рисках работы за рубежом. ВИДЕО

Изнурительный труд, не слишком высокая зарплата и практически никаких шансов карьерного роста. Такой в основном является работа за рубежом, рассказывают украинцы. Однако настоящие хлопоты может принести в первую очередь неофициальное трудоустройство. И банальная невыплата денег станет здесь наименьшей угрозой.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сюжете "5 канала".

"Если люди обратятся в инспекцию труда, у работодателя может может возникнуть проблема, а может и нет. Но работники, если их обнаружат, что они работают нелегально, точно будут иметь там проблему. Как минимум штраф, как максимум – возможна и депортация", – объясняет блогер Александр Матвеев.

"Если вы работаете неофициально, то все беды и заботы вы берете на себя. И все что угодно – от банальной простуды до ковида вы теперь решаете за свой счет", – отмечает эксперт рынка труда Татьяна Пашкина.

Интересно, что даже лицензированные агентства не гарантируют успешного трудоустройства, указывают специалисты. Поскольку в работе за границей всегда немало рисков.

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Эксперт Татьяна Пашкина предостерегает: "Каким бы добропорядочным не было бы посредником агентство, возможна ситуация, когда они, например, нанимали людей на склады фирмы "А" и все было хорошо. Но они расширили пункт заказчиков и у них появилась организация "Б" . И они теперь нанимают на организацию "Б", которая не является добропорядочным работодателем, но об этом еще никому неизвестно. И бывают ситуации, когда агентство должно, как говорится, на ком-нибудь проверить, является ли тот работодатель новый добропорядочным и что с ним делать ".