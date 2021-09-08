Пьяный начальник отдела полиции поселка Чабаны Поштаренко въехал в грузовик на одесской трассе возле Киева, - Синицын. ВИДЕО
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в соцсети пишет бывший глава аттестационной комиссии МВД, а ныне волонтер и общественный активист Роман Синицын и публикует видеозапись с места ДТП и документы полицейского.
"Знакомтесь Витя Поштаренко. Вчера поздно вечером ехал пьяным и въехал в грузовик на одесской трассе. Бывает. Но Витя - руководитель отдела полиции Чабанов. Учитывая его высокую должность, на место сразу выехала группа ментов, пытавшихся его отмазать, и есть подозрение, что отмазали. Интересно дул ли Витя в драгер и как все это оформили?", - пишет он в комментарии к видео, обратившись также к Андрею Небытову и Денису Монастырскому.
В сети опубликованы записи камер наблюдения, на которых зафиксирован момент движения автомобиля Поштаренко за несколько мгновений до ДТП, а также видео с места столкновения сделанное утром следующего дня.