"Денег хочется сейчас": СБУ обнародовала доказательства и вручила новое подозрение начальнику Летной академии НАУ, которого ранее поймала на взятке в $20 тыс.. ВИДЕО

Сотрудники СБУ вручили новое подозрение начальнику Летной академии Национального авиационного университета. Мужчину подозревают в совершении преступления по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины - принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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Новое подозрение злоумышленнику вручали в одной из больниц города Киева, куда мужчина приехал из Кропивницкого, чтобы якобы "поправить" свое здоровье.

По версии следствия, злоумышленник имеет мощные коррупционные связи в регионе, что позволило ему "уверенно себя чувствовать", даже будучи подозреваемым СБУ. Напомним, на прошлой неделе СБУ уже вручила чиновнику подозрение по этой же статье, впрочем судьи отпустили его прямо в зале заседаний.

Начальника Летной академии Национального авиационного университета и его посредника - начальника летного училища ЛА НАУ - подозревают в вымогательстве взятки в $ 20 тыс.

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Чиновники требовали деньги от директора одной из местных частных компаний за заключение договоров о сотрудничестве с Летной академией. В случае отказа, начальник ЛА НАУ угрожал предпринимателю "уничтожить" его бизнес.

Оперативники спецслужбы задержали посредника при получении всей суммы взятки при выезде из Кропивницкого, он планировал бежать в Киев.

Также СБУ опубликовало видео, на которых зафиксированы встречи фигурантов производства с директором компании, от которого требовали неправомерную выгоду. Среди прочего, на записях видно как:

- начальник Академии договаривается о системе "откатов" на учебных полетах студентов;

- фигуранта не устраивает взятку в национальной валюте, требует доллары;

- стороны договариваются об "откатах" с каждого этапа учений студентов;

- начальник Академии признается, что заставляет студентов вносить "дополнительные платежи".