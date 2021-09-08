В Киеве обновили памятник белорусам, которые погибли за Украину: внесли имя погибшего на Донбассе военного медика Миколы Илина. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
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Сегодня, 8 сентября, День белорусской воинской славы в честь победы в битве под Оршей 1514 г. В этот день в Киеве обновили памятник белорусам, которые погибли за Украину.
Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.
Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
Сегодня, 8 сентября, в Киеве на памятнике белорусам, которые погибли за Украину, в список белорусских героев внесли имя Миколы Илина, погибшего на Донбассе в результате российского обстрела летом 2020 г. при попытке эвакуировать раненого побратима.
Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ