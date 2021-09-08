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В Киеве обновили памятник белорусам, которые погибли за Украину: внесли имя погибшего на Донбассе военного медика Миколы Илина. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

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Сегодня, 8 сентября, День белорусской воинской славы в честь победы в битве под Оршей 1514 г. В этот день в Киеве обновили памятник белорусам, которые погибли за Украину.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Сегодня, 8 сентября, в Киеве на памятнике белорусам, которые погибли за Украину, в список белорусских героев внесли имя Миколы Илина, погибшего на Донбассе в результате российского обстрела летом 2020 г. при попытке эвакуировать раненого побратима.

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В Киеве обновили памятник белорусам, которые погибли за Украину: внесли имя погибшего на Донбассе военного медика Миколы Илина 01
В Киеве обновили памятник белорусам, которые погибли за Украину: внесли имя погибшего на Донбассе военного медика Миколы Илина 02
В Киеве обновили памятник белорусам, которые погибли за Украину: внесли имя погибшего на Донбассе военного медика Миколы Илина 03
В Киеве обновили памятник белорусам, которые погибли за Украину: внесли имя погибшего на Донбассе военного медика Миколы Илина 04
В Киеве обновили памятник белорусам, которые погибли за Украину: внесли имя погибшего на Донбассе военного медика Миколы Илина 05
В Киеве обновили памятник белорусам, которые погибли за Украину: внесли имя погибшего на Донбассе военного медика Миколы Илина 06
В Киеве обновили памятник белорусам, которые погибли за Украину: внесли имя погибшего на Донбассе военного медика Миколы Илина 07
В Киеве обновили памятник белорусам, которые погибли за Украину: внесли имя погибшего на Донбассе военного медика Миколы Илина 08
В Киеве обновили памятник белорусам, которые погибли за Украину: внесли имя погибшего на Донбассе военного медика Миколы Илина 09
В Киеве обновили памятник белорусам, которые погибли за Украину: внесли имя погибшего на Донбассе военного медика Миколы Илина 10
В Киеве обновили памятник белорусам, которые погибли за Украину: внесли имя погибшего на Донбассе военного медика Миколы Илина 11
В Киеве обновили памятник белорусам, которые погибли за Украину: внесли имя погибшего на Донбассе военного медика Миколы Илина 12
В Киеве обновили памятник белорусам, которые погибли за Украину: внесли имя погибшего на Донбассе военного медика Миколы Илина 13
В Киеве обновили памятник белорусам, которые погибли за Украину: внесли имя погибшего на Донбассе военного медика Миколы Илина 14
В Киеве обновили памятник белорусам, которые погибли за Украину: внесли имя погибшего на Донбассе военного медика Миколы Илина 15
В Киеве обновили памятник белорусам, которые погибли за Украину: внесли имя погибшего на Донбассе военного медика Миколы Илина 16
В Киеве обновили памятник белорусам, которые погибли за Украину: внесли имя погибшего на Донбассе военного медика Миколы Илина 17
В Киеве обновили памятник белорусам, которые погибли за Украину: внесли имя погибшего на Донбассе военного медика Миколы Илина 18
В Киеве обновили памятник белорусам, которые погибли за Украину: внесли имя погибшего на Донбассе военного медика Миколы Илина 19
В Киеве обновили памятник белорусам, которые погибли за Украину: внесли имя погибшего на Донбассе военного медика Миколы Илина 20
В Киеве обновили памятник белорусам, которые погибли за Украину: внесли имя погибшего на Донбассе военного медика Миколы Илина 21
В Киеве обновили памятник белорусам, которые погибли за Украину: внесли имя погибшего на Донбассе военного медика Миколы Илина 22
В Киеве обновили памятник белорусам, которые погибли за Украину: внесли имя погибшего на Донбассе военного медика Миколы Илина 23
В Киеве обновили памятник белорусам, которые погибли за Украину: внесли имя погибшего на Донбассе военного медика Миколы Илина 24
В Киеве обновили памятник белорусам, которые погибли за Украину: внесли имя погибшего на Донбассе военного медика Миколы Илина 25
В Киеве обновили памятник белорусам, которые погибли за Украину: внесли имя погибшего на Донбассе военного медика Миколы Илина 26
В Киеве обновили памятник белорусам, которые погибли за Украину: внесли имя погибшего на Донбассе военного медика Миколы Илина 27
В Киеве обновили памятник белорусам, которые погибли за Украину: внесли имя погибшего на Донбассе военного медика Миколы Илина 28

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

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