В Киеве обновили памятник белорусам, которые погибли за Украину: внесли имя погибшего на Донбассе военного медика Миколы Илина. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сегодня, 8 сентября, День белорусской воинской славы в честь победы в битве под Оршей 1514 г. В этот день в Киеве обновили памятник белорусам, которые погибли за Украину.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео

Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Сегодня, 8 сентября, в Киеве на памятнике белорусам, которые погибли за Украину, в список белорусских героев внесли имя Миколы Илина, погибшего на Донбассе в результате российского обстрела летом 2020 г. при попытке эвакуировать раненого побратима.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Акция памяти погибшего на Донбассе военного медика Николая Илина прошла в центре Киева. ФОТО

























































Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ