Новости Видео • Силовики

Паломники-хасиды начали выезжать из Умани, - Нацполиция. ВИДЕО

6 52356
Сегодня вечером, 8 сентября, паломники-хасиды начали выезжать из города Умань в страны постоянного проживания.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент комуникации Национальной полиции.

"В целом ситуация контролируется. Зафиксировано 21 сообщение о пребывании паломников-хасидов. Есть два открытых уголовных производства, связанные с торговлей веществами, похожими на наркотические. Также есть два административных протокола, по результатам которых будут приниматься решения по поводу выдворения за пределы территории Украины с запретом въезда отдельных хасидов, которые допускали правонарушения на территории города Умань", - сообщили в  полиции.

Паломники-хасиды начали выезжать из Умани, - Нацполиция 01

Также смотрите: Более 27 тысяч хасидов из 10 стран мира уже прибыли в Умань, - ГСЧС. ВИДЕО

В целях обеспечения правопорядка во время отбытия паломников усиленые патрульные наряды работают в местах посадки в автобусы, также выставлены усиленные автопатрули по маршруту движения и усиленные меры безопасности в аэропортах.

Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews 

Топ комментарии

  • Андрей Нешевченко
    А в принципе- круто! Не подумайте, что я им завидую. Но! Это реально круто: в период баранопандемии, десятками тысяч, рвануть куда-то подалее, чем в Васильков из Киева, например. Рвануть, нажраться до умопомрачения... и свалить. Тока не подумайте что об упомрачении я просто болтаю. Вовсе нет! Я видел собственными глазами эту банду, когда их автобусами привозили в аэропорт Одессы. Я видел как они выпадали, из автобусов, как они рыгали, в курилке аэропорта и за рядом стоящими столиками... Не знаю, как бы это простили нам, украинцам, допустим- в Амстердаме.
  • vitaliymkua
    Бубачку заберіть із собою...
  • Так Треба 02a9202c
    - А теперь посмотрите направо, - перед вами памятник неизвестному матросу Изе Шлеперсону.
    - Позвольте, почему же неизвестному? Вот и имя и фамилия.
    - Потому что неизвестно, был ли Изя Шлеперсон матросом.
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости