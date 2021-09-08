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Пограничники обнаружили на Донетчине 200 тыс. кустов конопли. ВИДЕО

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В Константиновском районе Донецкой области пограничники обнаружили поле с массовым посевом конопли.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

На 2 гектарах земельного участка правонарушители выращивали около 200 тыс. кустов конопли. По данному факту в Национальную полицию направлено уведомление об обнаружении признаков уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 310 Уголовного кодекса Украины "Посев или выращивание снотворного мака или конопли".

Пограничниками и сотрудниками полиции незаконные насаждения уничтожены. 

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Топ комментарии

  • Green sheet
    Придурки. Хватит х***ней заниматься. Ловите лучше настоящих преступников.
  • Злий Грицько
    ЛєчЄбний КаБиБас... Пограничники обнаружили на Донетчине 200 тыс. кустов конопли - Цензор.НЕТ 7670
  • Яр Холодний
    А нікому не здається, що прикордонники пробують нас тупо "нагодувать милом" і натягти на голову валянок"?… На відео - пустир коло ферми… На ньому, серед бур"яну, в хаотичному безладі, росте велика кількість диких конопель, які до "культурних посівів" мають такий самий стосунок, як "архар" до "мериноса" Хай поїдуть на Полісся і коло будь-якого болота на сирих лугах знайдуть таких "посівів" повно! Та й по усій Україні - та сама картина! Прикордонники виявили на Донеччині 200 тис. кущів конопель - Цензор.НЕТ 4424
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