Пограничники обнаружили на Донетчине 200 тыс. кустов конопли. ВИДЕО
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В Константиновском районе Донецкой области пограничники обнаружили поле с массовым посевом конопли.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.
На 2 гектарах земельного участка правонарушители выращивали около 200 тыс. кустов конопли. По данному факту в Национальную полицию направлено уведомление об обнаружении признаков уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 310 Уголовного кодекса Украины "Посев или выращивание снотворного мака или конопли".
Пограничниками и сотрудниками полиции незаконные насаждения уничтожены.