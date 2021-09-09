На Виннитчине полностью обновили 7,1 км дороги Гайсин - Теплик, - ОГА. ВИДЕО
Сравнить, в каком состоянии находилась дорога год назад и сегодня, можно на видео, опубликованном главой Винницкой ОГА Сергеем Борзовым, информирует Цензор.НЕТ.
Отмечается, что в рамках президентской программы "Большая стройка" ремонт проводили на отрезке протяженностью 7,1 км между городом Гайсин и селом Кущинцы.
Так, было полностью обновлено дорожное полотно, укреплены обочины, в пределах населенных пунктов обустроены тротуары. Подрядчик также установил барьерное ограждение, сигнальные столбики и нанес дорожную разметку.
На дороге были также установлены 3 автобусные остановки и дополнительно оборудованы 2 посадочные площадки.
При проведении закупок и в ходе ремонта, по данным Службы автомобильных дорог в Винницкой области, удалось сэкономить около 33 млн гривен средств дорожного фонда.
Напомним, ранее Владимир Зеленский заявил, что программа "Большая стройка" позволила впервые системно подойти к ремонту и строительству дорожной инфраструктуры Украины.