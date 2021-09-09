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На Виннитчине полностью обновили 7,1 км дороги Гайсин - Теплик, - ОГА. ВИДЕО

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На Виннитчине завершили капитальный ремонт дороги О-02-04-08 Гайсин-Теплик.

Сравнить, в каком состоянии находилась дорога год назад и сегодня, можно на видео, опубликованном главой Винницкой ОГА Сергеем Борзовым, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что в рамках президентской программы "Большая стройка" ремонт проводили на отрезке протяженностью 7,1 км между городом Гайсин и селом Кущинцы.

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Так, было полностью обновлено дорожное полотно, укреплены обочины, в пределах населенных пунктов обустроены тротуары. Подрядчик также установил барьерное ограждение, сигнальные столбики и нанес дорожную разметку.

На дороге были также установлены 3 автобусные остановки и дополнительно оборудованы 2 посадочные площадки.

При проведении закупок и в ходе ремонта, по данным Службы автомобильных дорог в Винницкой области, удалось сэкономить около 33 млн гривен средств дорожного фонда.

Напомним, ранее Владимир Зеленский заявил, что программа "Большая стройка" позволила впервые системно подойти к ремонту и строительству дорожной инфраструктуры Украины.

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Топ комментарии

  • Andriy
    Те, що дороги робляться-це добре. Але яке відношення Зебіл до них має-мені не зрозуміло
  • Nick Valentine
    Ну чому ні? Гроші з ковід фонду на дороги, щоб по нових дорогах на кладовище приємніше було їхати. До такого тільки кловани-наркомани могли додуматись!
  • Шрек Баблокат
    ну вы как маленький.. ей бо!.. догадываться нада..

    прошла зима, настало лето..
    спасибо Зеленскаму за эта!
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