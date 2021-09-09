Попытка запретить писать о расследовании CNN по вагнеровцам - цензура. Тищенко напал на Лероса в ВР - жлобство, - Сюмар. ВИДЕО

Нардеп фракции "Европейская Солидарность" Виктория Сюмар назвала жлобством нападение "слуги народа" Николая Тищенко на нардепа Гео Лероса, а попытки власти пресечь публикации в СМИ о расследовании CNN о вагнеровцах - цензурой.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом нардеп сказала в специальном заявлении с трибуны Верховной Рады.

"Когда один боров решил, что он может диктовать кому о чем говорить, то, извините меня, ми сами себя обнуляем. Когда мы хотим, чтобы все молчали, когда мы так боимся критики, когда мы так хотим "теплой ванны", мы снова же себя только обнуляем. И как парламент, и как государство. Нельзя так бояться критики, нельзя, чтобы с этой трибуны запрещали говорить. Вам очень хочется, чтобы вся страна замолчала. Вы вчера сделали все возможное, чтобы ни один телеканал не написал о расследовании CNN о вагнеровцах. Это называется цензурой. А то, что здесь делает депутат Тищенко называется простым словом - жлобство. Здесь не должно быть жлобов. Вы - депутаты, а не жлобы. Вы представители народа Украины и давайте об этом помнить", - сказала Сюмар.

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Слуга народа" Тищенко напал на нардепа Лероса во время его выступления о деле вагнеровцев в ВР. ВИДЕО