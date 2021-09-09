Как превратить CNN - крупнейший американский телеканал - в филиал ФСБ? Оказывается, надо просто иметь хорошую фантазию.

Офис президента продолжает отрицать существование "вагнеровской" спецоперации и делать вид, что не замечает огромного слова в маленькой комнате.

В свежем "Без цензуры" Марина Данилюк-Ярмолаева разбирает эти и другие фейки по делу "вагнеровцев", которые усиленно продуцирует Офис Президента после выхода резонансного материала.

Американское издание CNN обнародовало разговор с тремя анонимными "бывшими высокопоставленными чиновниками украинской военной разведки", которые рассказали, как работали над подготовкой операции по захвату членов российской частной военной компании "Вагнер".

Канал CNN обнаружил и обнародовал такую ​​же информацию, как в прошлом году - украинские расследователи. Разведчики описали журналистам, что российских наемников якобы пригласили на работу по охране нефтяных мощностей в Венесуэле, предложив 5000 долларов в месяц. На предложение откликнулись многие россияне, что позволило в ходе переговоров выделить тех, кто мог быть причастен к военным преступлениям.

Офис Президента и ряд блогеров в унисон заявили, что фактов в расследовании CNN нет, и обвинили крупнейший американский телеканал в целом и автора в частности в том, что они работают на российское ФСБ.

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