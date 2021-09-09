Главный санврач Кузин анонсировал показательные рейды по соблюдению масочного режима: Начнем с критических объектов, в "Борисполе" не контролируется абсолютно ничего. ВИДЕО
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Украинские правоохранительные органы будут проводит показательные рейды для контроля масочного режима. В частности, на объектах критической инфраструктуры.
Об этом заявил главный санитарный врач Игорь Кузин в интервью медицинскому эксперту ЮНИСЕФ Екатерине Булавиновой, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
По его словам, полиция будет проводить такие рейды, поскольку нормы прописаны в каждой зоне эпидемической опасности.
"Мы будем начинать с показательных рейдов. Мы понимаем, что в аэропорту "Борисполь" сейчас не контролируется абсолютно ничего. Поэтому мы будем вводить механизм таких рейдов на критические объекты", - отметил Кузин.
Он также добавил, что на сегодня готовятся более жесткие меры по контролю использования средств индивидуальной защиты.