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Главный санврач Кузин анонсировал показательные рейды по соблюдению масочного режима: Начнем с критических объектов, в "Борисполе" не контролируется абсолютно ничего. ВИДЕО

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Украинские правоохранительные органы будут проводит показательные рейды для контроля масочного режима. В частности, на объектах критической инфраструктуры.

Об этом заявил главный санитарный врач Игорь Кузин в интервью медицинскому эксперту ЮНИСЕФ Екатерине Булавиновой, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По его словам, полиция будет проводить такие рейды, поскольку нормы прописаны в каждой зоне эпидемической опасности.

"Мы будем начинать с показательных рейдов. Мы понимаем, что в аэропорту "Борисполь" сейчас не контролируется абсолютно ничего. Поэтому мы будем вводить механизм таких рейдов на критические объекты", - отметил Кузин.

Он также добавил, что на сегодня готовятся более жесткие меры по контролю использования средств индивидуальной защиты.

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Топ комментарии

  • Oljik
    Почніть з Велюру. Це критичний обьєкт.
  • Сергей Гусаченко a2dcbe9d
    "7 августа 1983 года было принято постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР "Об укреплении социалистической трудовой дисциплины". Задачей было побороть прогулы и опоздания на работу, искоренить пьянство на рабочем месте, уменьшить количество брака в выпускаемой продукции, в общем - навести, наконец, порядок. Даже сам Андропов тогда обмолвился, что мол, "разболтался у нас народец".
    На деле же все эти инициативы приняли довольно экстравагантную форму. Милицейские наряды, а также дружинники, в рабочее время устраивали массовые облавы в кинотеатрах, магазинах, парикмахерских и даже банях и церквях - с целью выявить и привлечь к ответственности "тунеядцев" и прочих "лиц без определённого рода занятий".

    Назад в совковое будущее... Диджитализация это вам не фигли-мигли...
  • Роман Петров 34ac3a86
    Это вы ещё в транспорте не ездили. Сразу в аэропорт... Оно -то понятно - дьюти фри, все дела... но проверять можно и поближе.
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