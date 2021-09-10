Мы осознаем риски, связанные с поглощением Беларуси Путиным, - Данилов. ВИДЕО
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Путин хочет захватить Беларусь, но Украина осознает этот вызов. Это заявил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов.
Как передает Цензор.НЕТ, такое заявление они сделал в эфире ток-шоу "Право на владу".
"Мы осознаем все вызовы, которые сегодня есть. Мы понимаем, что на сегодняшний день Путин делает очень простую вещь - он желает захватить Беларусь и совместно с "братским белорусским народом" ... Но мы все это видим, для нас это не новый вызов, мы все эти вещи прорабатываем довольно давно", - считает Алексей Данилов.