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Мы осознаем риски, связанные с поглощением Беларуси Путиным, - Данилов. ВИДЕО

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Путин хочет захватить Беларусь, но Украина осознает этот вызов. Это заявил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов.

Как передает Цензор.НЕТ, такое заявление они сделал в эфире  ток-шоу "Право на владу".

"Мы осознаем все вызовы, которые сегодня есть. Мы понимаем, что на сегодняшний день Путин делает очень простую вещь - он желает захватить Беларусь и совместно с "братским белорусским народом" ... Но мы все это видим, для нас это не новый вызов, мы все эти вещи прорабатываем довольно давно", - считает Алексей Данилов.

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Топ комментарии

  • Harry Houdini b9a3d7b9
    Да ладно тебе. Жаренного бурята Доржи Батоманкуева и кобзоновское видео все видели. Свистишь, козломордый)))
  • Harry Houdini b9a3d7b9
    до-до, вы уже 7,5 лет идёте "до Киева за 3 дня". По факту, в случае полномасштабной войны гробы на России подорожают в разы, алкаши и торчки из ВС РФ будут ******ливаться в товарном кол-ве Мы осознаем риски, связанные с поглощением Беларуси Путиным, - Данилов - Цензор.НЕТ 5286
  • Harry Houdini b9a3d7b9
    Во раскукарекался!

    Мы осознаем риски, связанные с поглощением Беларуси Путиным, - Данилов - Цензор.НЕТ 744
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