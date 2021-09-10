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Вероятность полномасштабной войны с Россией есть. Это самое страшное, что может быть, - Зеленский. ВИДЕО

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Президент Украины Владимир Зеленский назвал вероятной полномасштабную войну с Россией. Однако он считает, что это может стать самой большой ошибкой РФ.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом президент сообщил на форуме YES.

По словам Зеленского, такой сценарий развития событий вероятен

"Считаю, что это будет самая большая ошибка РФ. После этого никогда не будет существовать соседства РФ, Украины и Беларуси. И если будет эскалация со стороны РФ - это будет самое страшное, что может быть, но, к сожалению, такая есть вероятность", - сказал президент.

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Напомним, 9 сентября во Киеве состоялось неофициальное открытие международного форума YES - Ялтинской Европейской Стратегии. В этом году на мероприятие съехались почти 100 участников из 20 стран, в основном это топ-чиновники, дипломаты и чиновники.

Топ комментарии

  • Valery Greff
    Імовірність повномасштабної війни з Росією є. Це найстрашніше, що може бути, - Зеленський - Цензор.НЕТ 7403
  • Yakov Yakov
    зєля не розуміє, що він двбйб, тому що він двбйб.
  • Valery Greff
    Прикол в том, что па-рашка ведет себя одинаково на протяжении всего своего существования, еще с тех времен, когда называлась "московия". И будет себя вести так же и дальше, вне зависимости от того, как она будет называться, и кто будет ею править. Как грится, "горбатого могила исправит", это и надо учесть в отношениях с этой страной-гопником.
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