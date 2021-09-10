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Абсолютно профессиональный человек и находится на своем месте, - Шмыгаль о министре обороны Таране. ВИДЕО

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Премьер-министр Денис Шмыгаль считает, что министр обороны Андрей Таран является профессионалом и находится на своем месте.

Как передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ, об этом Шмыгаль заявил в в ходе часа вопросов к правительству в Верховной Раде в пятницу.

"Что касается министра обороны – он на своем месте. Абсолютно профессиональный человек, профессиональный военный, который пользуется уважением армии и прошел соответствующий путь к этой позиции", - сказал Шмыгаль.

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Топ комментарии

  • Egen Lesnichi
    Еще одно подтверждение - если премьер нахваливает совкового тупого воровитого паркетного негодяя - это не премьер, это тупой воровитый негодяй в кубе
  • Герхард
    Это говорит только про непрофессионализм самого Шмыгаля.

    В ЗЕ власти проритетным критерием отбора является не профессионализм, патриотизм, порядочность, а лизоблюдство и лояльность к ЗЕ.

    Интересам Украины среди проритетов ЗЕ-власти вобще нет места.
  • violator
    есть еще такие не плохие качества как честность и патриотичность . ну то таке . не в этом правительстве Абсолютно профессиональный человек и находится на своем месте, - Шмыгаль про министра обороны Тарана - Цензор.НЕТ 4202
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