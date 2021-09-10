Абсолютно профессиональный человек и находится на своем месте, - Шмыгаль о министре обороны Таране. ВИДЕО
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Премьер-министр Денис Шмыгаль считает, что министр обороны Андрей Таран является профессионалом и находится на своем месте.
Как передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ, об этом Шмыгаль заявил в в ходе часа вопросов к правительству в Верховной Раде в пятницу.
"Что касается министра обороны – он на своем месте. Абсолютно профессиональный человек, профессиональный военный, который пользуется уважением армии и прошел соответствующий путь к этой позиции", - сказал Шмыгаль.