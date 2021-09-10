Зеленский о возможности второго срока: "Лучше выполню все, что я обещал, и поеду отдыхать". ВИДЕО
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Глава государства Владимир Зеленский говорит, что хотел бы успеть выполнить все свои обещания в один президентский срок.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УП".
Так, журналист спросил у Зеленского планирует ли он идти на второй срок.
"Это решает народ Украины", - сказал президент.
"Но вы баллотируетесь?" - спросил журналист.
"Я никуда не баллотируюсь, я лучше выполню все, что я обещал в свой один срок, и поеду отдыхать", - ответил Зеленский.
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