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Зеленский о возможности второго срока: "Лучше выполню все, что я обещал, и поеду отдыхать". ВИДЕО

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Глава государства Владимир Зеленский говорит, что хотел бы успеть выполнить все свои обещания в один президентский срок.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УП".

Так, журналист спросил у Зеленского планирует ли он идти на второй срок.

"Это решает народ Украины", - сказал президент.

"Но вы баллотируетесь?" - спросил журналист. 

"Я никуда не баллотируюсь, я лучше выполню все, что я обещал в свой один срок, и поеду отдыхать", - ответил Зеленский.

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    Гребаный наркоша...
    Зеленский о возможности второго срока: "Лучше выполню все, что я обещал, и поеду отдыхать" - Цензор.НЕТ 2062
  • Підлога Маккартні
    Зеленский о возможности второго срока: "Лучше выполню все, что я обещал, и поеду отдыхать" - Цензор.НЕТ 5783
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