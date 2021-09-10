Разумков о заявлении Данилова по освобождению украинской армией Донецка и Луганска: "Могут быть большие потери". ВИДЕО

У спикера Дмитрия Разумкова пока нет информации о том, что сегодня состоится заседание СНБО.

Об этом, как сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ, он заявил на брифинге в ВРУ в пятницу.

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"Сегодня нет заседания СНБО. Я ещё не видел такую информацию. По состоянию на вчера ее точно не было", - в частности сказал глава ВРУ.

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Комментируя заявление Секретаря СНБО Алексея Данилова о том, что украинская армия может освободить Донецк и Луганск, если будет приказ Главнокомандующего, Разумков подчеркнул: "Украинская армия сегодня за возобновление территориальной целостности и за защиту мирного населения, защиту нашей земли и на востоке страны и по границам – пограничники и другие войска стоят и на границе с оккупированным Крымом. Украинская армия используется в ходе ООС (раньше в АТО) это не противоречит законодательству. Это разрешено. К счастью, она не ведет боевых действий на мирных территориях нашего государства, а только сдерживает (противника. – Ред.)".

Спикер подчеркнул, что Украина должна мирным путем возвращать оккупированные территории.

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"Я не являюсь очень глубоким специалистом, если пригласить генералов, они более детально в рамках своих возможностей смогут об этом рассказать, но объективно – оборона на столько глубоко размещена с нашей и их (противников. – Ред.) стороны, что могут быть большие потери. А жизнь каждого военнослужащего, каждого гражданина нашей страны для нас точно ценность. Я не уверен, что такой же логики придерживаются в РФ или в так называемых "ЛДНР", но для Украины это так", - добавил Разумков.