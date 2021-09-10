Криминальный авторитет "Рома Попенок", разыскиваемый Интерполом, задержан на Тернопольщине, - СБУ. ВИДЕО
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Служба безопасности Украины установила местонахождение и задержала "криминального авторитета" с РФ, известного под прозвищем "Рома Попенок". Находясь в Украине он пытался распространить влияние российского криминалитета на территорию нашей страны.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со сылкой на пресс-службу СБУ.
По данным СБУ, разыскиваемый занимал в российской уголовной среде высокое положение и находился в статусе "смотрящего" за Ульяновской области РФ.
Иностранец скрывался в Украине от уголовной ответственности за участие в преступной организации. Чтобы попасть в Украину, злоумышленник использовал поддельные документы, оформленные на чужое имя.
Силовики задержали его в г. Кременец на Тернопольщине, где злоумышленник скрывался.
В установленном порядке задержанный передан работникам Национальной полиции.
Сейчас решается вопрос о применении к задержанному экстрадиционного ареста, а также проверяется возможная причастность иностранца к совершению тяжких преступлений на территории Украины.