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Скорая и легковушка столкнулись в Житомире - погиб человек, которого везли в больницу. ВИДЕО+ФОТО

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На проспекте Мира в Житомире 11 сентября произошло ДТП, во время которого столкнулась машина скорой помощи и легковой автомобиль.

Об этом Супільному рассказал пресс-офицер патрульной полиции области Игорь Иванюк, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, авария произошла около 10:00 дня на проспекте Мира. Машина скорой столкнулась с Volkswagen Passat.

"В результате ДТП погиб человек, которого перевозил спецавтомобиль медицинской помощи", - сказал Игорь Иванюк.

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На месте происшествия работали следователи, патрульная полиция обеспечила охрану места ДТП.

Скорая и легковушка столкнулись в Житомире - погиб человек, которого везли в больницу 01
Скорая и легковушка столкнулись в Житомире - погиб человек, которого везли в больницу 02

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Топ комментарии

  • Dima L
    Купленные права это не судьба. Это коррупция.
  • Igor Butenko 2bccf522
    Им надо было смотреть в зеркала перед перестроением в другую полосу(или разворотом через сплошную), и не наваливать музон погромче, что бы не было слышно скорую. Судьба это такая замечательная штука, что бумеранги прилетают не по желанию верующих в судьбу, а по законам, неведомым верующим. Да хранит тебя Джисус или Аллах (нужное подчеркнуть).
  • Валерка Бродяжный 874b6aa2
    Дебилы за рулем в огромном количестве.
    Сегодня пришлось видеть сразу троих на красный свет и пешеходном переходе.
    И все на одном перекрестке. Это не случайность,а закономерность!
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