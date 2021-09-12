Зеленский – журналист? Тищенко против Лероса и "вагнеровцов", Кива против здравого смысла | ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу #20. ВИДЕО
Если вы скучали по "наградам" для Ильи Киви и Николая Тищенко, то вот оно, счастье!
Итак, подсвинки для наших любимых персонажей за новые впечатляющие подвиги на фронтах манипуляций.
🔴 Зеленский-журналист
Ну как не вручить поросенка человеку, который, услышав от журналиста вопрос о втором сроке, начинает этого журналиста... поучать журналистике ?! И это с высоты своих лет работы телевизионным комиком!
🟠 Тищенко против Лероса и "вагнеровцов"
Специальным козырным ермаковським подсвинком мы сегодня награждаем кума Андрея Ермака – Николая Тищенко, который решил наброситься на Гео Лероса за упоминание о Ермаке и сливе "вагнеровской" спецоперации в одном предложении.
🟢 И снова Кива ...
Кому же еще получать поросенка после Николая Тищенко, как не его духовном брату и раннему прототипу? Нардеп от ОПЗЖ Илья Кива – наш следующий подсвинконосец!
🟡 Денис Малюська и его отставка
А следующий наш поросенок достается министру юстиции Денису Малюське, над головой которого нависла угроза отставки.
🔴 Телеканализация
В рубрике "Телеканализация" подсвинка получает шоу "Большая деолигархизация". Наконец-то работники каналов олигарха Ахметова "Украина" и "Украина 24", где оно выходило, смогут расслабить свои речевые аппараты. Больше им это слово произносить не придется!
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Программа "ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу" подготовлена и размещена каналом "Цензор.нет" в рамках реализации проекта по медиаграмотности и противодействия дезинформации в украинских медиа при поддержке Представительства "Фонда Фридриха Науманна за Свободу" в Украине.
В программе высказаны исключительно взгляды авторов. Они не обязательно отражают позицию Представительства "Фонда Фридриха Науманна за Свободу" в Украине.