"ВСУ в состоянии очистить территорию Донецкой и Луганской областей. Мы можем повоевать за территорию Крыма", - Данилов. ВИДЕО

Украинские власти могут прибегнуть к военному пути деоккупации захваченных Россией Крыма и отдельных районов Донбасса, но это приведет к большому количеству жертв.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Радио Свобода" заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

"Поверьте, наши ВСУ в состоянии очистить территорию Донецкой и Луганской областей. Мы можем повоевать за территорию Крыма. Но надо иметь в виду, что мы не можем допустить, чтобы десятки, сотни тысяч людей погибли во время таких военных операций. Потому что у нас как раз есть понимание того, где этот предел (допустимого. – Ред.). Но это не значит, что в случае необходимости мы не будем этим пользоваться", - отметил он.

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Данилов напомнил, что перед встречей лидеров "нормандской" четверки в Париже в декабря 2019 года было закрытое заседание СНБО, и там было утверждено пять сценариев развития событий.

"Сейчас мы идем по первому сценарию – сценарию решить эти вопросы политико-дипломатическим путем. Далее будем смотреть, что будет происходить", – отметил Данилов.

"Подчеркиваю, что, к сожалению, Россия не останавливается, не выполняет никаких договоренностей, которые были достигнуты, в том числе в Париже, относительно открытия пунктов пропуска, относительно облегчения жизни тех людей, которые сегодня находятся в оккупации", – добавил он.

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