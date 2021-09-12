Девять автомобилей попали в ДТП в Киеве, госпитализированы пять человек, - СМИ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Еспресо.
В Голосеевском районе столицы произошла масштабная авария с участием девяти автомобилей: Jeep, Skoda, двух Honda, Kia, два Volkswagen, Ford и Renault.
Как удалось узнать изданию со слов свидетеля, он двигался в направлении Обухова на Honda и увидел, что перед ним начало раскручивать KIA и еще один автомобиль.
По инерции они начали крушить другие авто, водители которых не успели сманеврировать.
По предварительным данным, в результате аварии госпитализированы пять человек с травмами различной степени тяжести. К счастью и на удивление, обошлось без погибших.
Сейчас дорогу перекрыли, пропускают только местных жителей.
На месте работает полиция и следственно-оперативная группа.
Детали масштабной аварии выяснит следствие.