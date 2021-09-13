Не исключено, что на этой неделе Украина перейдет в "желтую" зону карантина, - эксперт Минздрава Дубров. ВИДЕО
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24", об этом сообщил врач-анестезиолог, ведущий эксперт Минздрава в борьбе с коронавирусом Сергей Дубров.
"Уже большинство регионов по статистическим показателям соответствуют цвету желтой зоны. То есть не исключено, что на этой неделе страна действительно перейдет в желтую зону карантина", - отметил он.
Врач отметил, что весь мир уже на пике очередной волны коронавирусной болезни, и Украина не является исключением. По его словам, большинство украинцев не вакцинированы, поэтому не имеют коллективного иммунитета для того, чтобы мягко преодолеть очередную волну.
Комментируя новую волну коронавируса в Украине, Дубров заявил:
"Есть два основных момента, как мне кажется. Если сравнивать с предыдущей волной, то рост есть немного медленнее. Это скорее всего связано с вакцинацией, с тем, что определенное количество людей переболело... Второе, что является более отрицательным на мой взгляд, что подавляющее большинство заболевших имеют инфицирование мутировавшим "Дельта"-штаммом. Согласно опыту Америки и Европы мы понимаем, что "Дельта"-штамм характеризуется более тяжелым течением, большая потребность в госпитализации, в лечении в отделениях интенсивной терапии".
Также врач спрогнозировал, что пик новой волны COVID-19 может быть в ноябре.