Самая большая постиндустриальная свето-лазерная арт-инсталляция и фейерверк на День города в Днепре. ВИДЕО

Празднование Дня города в Днепре закончилось на набережной грандиозным шоу огня, света и лазеров и самой большой постиндустриальной свето-лазерной арт-инсталляцией "Dnipro Light Flowers".

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Gorod.dp.ua, в этом году в "Dnipro Light Flowers" было уже задействовано пять заводских труб.

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Фейерверк продолжался более 10 минут. Все это время тысячи днепрян наблюдали за залпами с замиранием сердца. После последнего толпа взорвалась аплодисментами и несколько минут аплодировала мастерству организаторов.

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