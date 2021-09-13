Новости Видео

Самая большая постиндустриальная свето-лазерная арт-инсталляция и фейерверк на День города в Днепре. ВИДЕО

12 39223
Празднование Дня города в Днепре закончилось на набережной грандиозным шоу огня, света и лазеров и самой большой постиндустриальной свето-лазерной арт-инсталляцией "Dnipro Light Flowers".

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Gorod.dp.ua, в этом году в "Dnipro Light Flowers" было уже задействовано пять заводских труб.

Фейерверк продолжался более 10 минут. Все это время тысячи днепрян наблюдали за залпами с замиранием сердца. После последнего толпа взорвалась аплодисментами и несколько минут аплодировала мастерству организаторов.

Смотрите также: Арт-объект "Звуки Города" открыли в Днепре. ФОТО

Топ комментарии

  • Vadym Tsyrkalyuk
    нарід требует зрелищ, урбан-парки, флагштоки, что ещё нужно чтобы создавать видимость что все хорошо
  • Anatoliy A 006b9dda
    За эти деньги госпиталь в Днепре можно было оснастить по последнему слову техники и всем необходимым.
  • Манька Миронова
    вумник, там новый завод на электропечах построили.
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости