Новости Видео • Оккупированные территории - Крым и Донбасс

"Единоросс" Саблин: "К следующим выборам в Донецке будет 2-3 мажоритарных одномандатных округа. Сейчас людей с паспортами РФ не хватает". ВИДЕО

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Депутат Госдумы РФ от партии "Единая Россия" Дмитрий Саблин приехал в Донецк, где заявил, что на оккупированных территориях Донбасса уже к следующим выборам будут сформированы российские мажоритарные одномандатные округа.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет журналист Денис Казанский на своей странице в соцсети и публикует видео с заявлением "единоросса".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Накануне выборов в Госдуму РФ оккупанты паспортизируют жителей ОРДЛО, при этом не делая их полноценными гражданами России, - СБУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

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Топ комментарии

  • HermitAlex
    Там вже не має кого визволяти. Лише території, які потрібно звільнити від окупанта.

    Люди, що там проживають, вже не українці.
  • Харьков Сумской
    Алло, ЕС! Алло, США!
    Не желаете санкций подкинуть?
    Ну, реально, орки уже в открытую цивилизованному миру в лицо плюют и ржут от импотентности...
  • Lion Dreams
    Но конфликт в Украине гражданский. В этого Саблина там нету. Нету его там. Это не он
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