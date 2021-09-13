"Единоросс" Саблин: "К следующим выборам в Донецке будет 2-3 мажоритарных одномандатных округа. Сейчас людей с паспортами РФ не хватает". ВИДЕО

Депутат Госдумы РФ от партии "Единая Россия" Дмитрий Саблин приехал в Донецк, где заявил, что на оккупированных территориях Донбасса уже к следующим выборам будут сформированы российские мажоритарные одномандатные округа.