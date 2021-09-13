"Слуга народа" Безуглая эмоционально пообщалась с нардепом "Голоса" Костенко и призвала его стать членом ВСК по "вагнеровцам". ВИДЕО
Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
"Сейчас, проявив добрую волю со своей стороны, как глава ВСК, я подняла вопрос относительно того, чтобы вы брали участие в этом заседании. И после этого, фактически, вы предоставляете информацию как член ВСК. Тогда мы нивелируем ценность ВСК как организации в парламенте. Потому что можно не быть членом, игнорировать и критиковать, после этого прийти как посетитель и заявлять себя как полноценный участник процесса. Я призываю, даже прошу, если не говорить, умоляю, чтобы и далее распространять и развивать парламентаризм и быть честным как перед собой, как передо мной. ... Стать членом ВСК и подать себя как представителя", - отметила Безуглая.
По словам нардепа, она больше не будет поддерживать инициативы относительно участия Костенко в ВСК.
После этого парламентарий развернулась и ушла от журналистов.
Напомним, ранее сообщалось, что нардепов "ЕС" и "Голоса" не допустили на заседание ВСК по делу "вагнеровцев".