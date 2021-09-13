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"Прорехи в законах разрешают нам действовать неким способом, а гражданам что-то не нравится", - новый глава БЭБ и экс-руководитель ГФС Мельник о жалобах на его работу от предпринимателей. ВИДЕО

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Члены комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики признали результаты работы новоназначенного главы БЭБ Вадима Мельника на предыдущей должности неудовлетворительными.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Схемы", такое решение нардепы приняли три месяца назад, а Мельник  тогда возглавлял ГФС. Народные депутаты, в частности, очень сомневались в эффективности борьбы с контрабандой сигарет и топлива.

Кроме того, за время работы Мельника в ГФС резко возросло количество жалоб от предпринимателей на действия сотрудников фискальной службы.

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Топ комментарии

  • HermitAlex
    "Прорехи в законах разрешают нам действовать неким способом".

    Це піпець.
  • Alexey Chernyavsky
    Вообще такой ответ, это дно!
  • Alexey Chernyavsky
    В Китае т этот индивидум уже бы червей кормил.
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