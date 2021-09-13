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"Извините, что не нищий", - новоназначенный глава БЭБ Мельник отказался объяснять происхождение недвижимости в Украине и Турции. ВИДЕО

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Проработавший всю жизнь в налоговых службах, новоназначенный глава БЭБ Вадим Мельник отказался объяснять журналисту Сергею Андрушко происхождение недвижимости в Украине, Турции и большие суммы наличных денег в гривне и долларах.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Схемы", Мельник выразил готовность предоставить информацию компетентным государственным органам.

"Не хочу быть дерзким, но хочется сказать:"Извините, что не нищий", - сказал Мельник.

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Топ комментарии

  • игор ємець
    В Чехии уволили министра,который не смог обьяснить покупку часов за 3000 евро.

    Пусть нам обьяснят,что такое коррупция.

    И почему мы до сих пор не в НАТО?

    И почему нам до ЕС минимум 20 лет
  • 18c49ed2
    Поражает нагласть и борзость, с которой отвечают сейчас эти уроды.

  • jklpqrs
    Зебобики, вы его прощаете? А он вас нет
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