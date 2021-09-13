Человек, похожий на нардепа Лероса, занимался организацией поджога своего автомобиля, - ГБР (обновлено). ВИДЕО

В Государственном бюро расследований прокомментировали видео, которое сегодня появилось на одном из Telegram-каналов под названием "Появились новые подробности в поджоге Mercedes Benz Лероса".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

"На видео зафиксировано лицо, внешне похожее на народного депутата Гео Лероса, которое за денежное вознаграждение подыскивает соучастников для совершения уголовного преступления, а именно - имитации нападения на себя лично для создания иллюзии угроз, якобы, за политическую деятельность и с целью дискредитации органов государственной власти. Также на видео он обсуждает с собеседником план использования данной ситуации, как информационного повода для дальнейших публичных выступлений", - говорится в сообщении.

По мнению ГБР, действия указанного лица могут быть квалифицированы по ч. 1 ст. 14 (приготовление к преступлению) и ч. 2 ст. 384 УК Украины (введение в заблуждение суда или иного уполномоченного органа) о чем ГБР проинформировало Офис Генерального прокурора для предоставления правовой оценки и внесения информации в ЕРДР.

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Видео, на котором похожий на Лероса мужчина говорит о подожоге машины депутата, изначально было опубликовано в Телеграм-канале "Украина Онлайн", а после разошлось по соцсетям. Кто изготовил ролик и когда был отснят включенный в него материал - неизвестно.

Напоминаем, 28 августа 2020 народный депутат Украины Гео Лерос заявил о поджоге своего автомобиля.