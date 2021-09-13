Человек, похожий на нардепа Лероса, занимался организацией поджога своего автомобиля, - ГБР (обновлено). ВИДЕО
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.
"На видео зафиксировано лицо, внешне похожее на народного депутата Гео Лероса, которое за денежное вознаграждение подыскивает соучастников для совершения уголовного преступления, а именно - имитации нападения на себя лично для создания иллюзии угроз, якобы, за политическую деятельность и с целью дискредитации органов государственной власти. Также на видео он обсуждает с собеседником план использования данной ситуации, как информационного повода для дальнейших публичных выступлений", - говорится в сообщении.
По мнению ГБР, действия указанного лица могут быть квалифицированы по ч. 1 ст. 14 (приготовление к преступлению) и ч. 2 ст. 384 УК Украины (введение в заблуждение суда или иного уполномоченного органа) о чем ГБР проинформировало Офис Генерального прокурора для предоставления правовой оценки и внесения информации в ЕРДР.
Видео, на котором похожий на Лероса мужчина говорит о подожоге машины депутата, изначально было опубликовано в Телеграм-канале "Украина Онлайн", а после разошлось по соцсетям. Кто изготовил ролик и когда был отснят включенный в него материал - неизвестно.
Напоминаем, 28 августа 2020 народный депутат Украины Гео Лерос заявил о поджоге своего автомобиля.