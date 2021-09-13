Пьяный депутат горсовета Бердянска на BMW Х5 сбил человека и пытался скрыться, пострадавший в коме. ВИДЕО
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Запорожской области.
"Полицейские установили, что водитель автомобиля BMW Х5, 1977 года рождения, в состоянии алкогольного опьянения двигался по проезжей части Мелитопольского шоссе и в районе АЗС "ОККО", не справившись с управлением, совершил выезд на разделительную полосу, где совершил наезд на опору наружного электроосвещения. После этого водитель продолжил движение и совершил наезд на мужчину в возрасте примерно 50 лет, который находился на разделительной полосе. Пострадавший с телесными повреждениями доставили в больницу", - отмечается в сообщении.
Позже следователи Бердянского районного отдела полиции по согласованию с Запорожской областной прокуратурой сообщили задержанному, который является одним из депутатов Бердянского городского совета, о подозрении в совершении уголовного преступления по ч. 2 ст. 286-1 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения) Уголовного кодекса Украины.
В крови задержанного обнаружили 2,2 промилле алкоголя, передает hromadske.
По информации СМИ, пострадавший мужчина в коме.
Местные активисты опубликовали видео ДТП и попытки побега депутата.
По их данным, задержанный - депутат городского совета от партии "Наш край" Николай Рудницкий. Он был помощником нынешнего народного депутата от ОПЗЖ Александра Пономарева и работал на связанную с ним компанию "Агринол". К последней был причастен и экс-нардеп Сергей Валентиров.
Жена и коллеги умершего активиста из Бердняска Виталия Олешко (Сармата) считают Пономарева и Валентирова заказчиками его убийства.
В частности, в СМИ публиковали видео, на котором обвиняемый в организации убийства Сармата Михаил Сигида находится в компании Сергея Валентирова и двух помощников Александра Пономарева: Максима Кривуна и Николая Рудницкого. Оба депутата в комментарии нам заявили, что у них не было близких отношений с Сигидой и отрицали свою причастность к преступлению.