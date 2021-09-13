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Разумков о возможном отстранении от должности: "Понимаю, что принципиальные позиции не всем нравятся". ВИДЕО

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Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков прокомментировал слухи о своем возможном отстранении от должности.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Свобода слова на ICTV".

"Отозвать с должности меня может только Верховная Рада Украины. Для этого есть специальная процедура. По состоянию на сегодня она не запущена, никто из народных депутатов не обращался с таким предложением.

Я понимаю, что принципиальные позиции не всегда всем нравятся. Но я такой, как есть, и меняться тоже не буду",- заявил спикер парламента.

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Топ комментарии

  • пётр ющенко b62df11f
    Знаем мы ваши "принципиальные позиции" слуг урода - любой ценой урвать себе максимум власти и бабла, за счёт развода тупых лохов...

  • Big Bang
    если вы через 2.5 года выберете етого скользкого пионера?
    не удивлюсь...
    етот 5й сын лейтенанта шмидта сладко так обнесет всех и не заметите...
  • Святослав Сагайдачный
    Ось така моя принципова позиція! Яка не завжди
    всім подобаються, але я такий, як є, і мінятися
    теж не буду, заявив проросійський - українофоб разумков.
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