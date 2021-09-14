После направления законопроекта об олигархах в Венецианскую комиссию фракция "Слуга народа" прислала письмо, что считает это нецелесообразным, - Разумков. ВИДЕО

Регламент Верховной Рады не запрещает народным депутатам рассматривать законопроект, который направлен в Венецианскую комиссию, без ее выводов.

Об этом председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков рассказал в эфире ICTV, информирует Цензор.НЕТ.

"Я не мог не учесть предложение всех оппозиционных фракций, поэтому законопроект был отправлен в Венецианской комиссии. Далее хотелось бы понять позицию "Слуги народа", потому что я не понял, или коллеги предлагают подождать, когда мы получим заключение (Венецианской комиссии. - Ред.), тогда лучше надо формулировать свою позицию. Если нет, то Регламент Верховной Рады не запрещает нам рассматривать законопроект, даже если он находится на рассмотрении в Венецианской комиссии", - сказал спикер.

Разумков напомнил, что в течение двух лет работы парламента депутаты дважды принимали проекты законов, не дожидаясь выводов комиссии. Речь идет о законах "О народовластия через всеукраинский референдум" и "О внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях, Уголовный кодекс относительно совершенствования ответственности за декларирование недостоверной информации и непредставление субъектом декларирования декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления".

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Разумков считает, что большинство народных депутатов поддерживают законопроект "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительную экономическую или политическую вес в общественной жизни (олигархов)". Некоторые, из тех кто поддерживает, имеют конкретные предложения для его усовершенствованию. В связи с этим спикер считает, что выводы Венецианской комиссии только убедят нардепов, что они "все делают правильно".

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