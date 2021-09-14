Двойное гражданство в Украине должно быть, это усилит нас, - Шмыгаль. ВИДЕО

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что двойное гражданство в Украине должно быть. Исключение составляет только гражданство страны-агрессора.

Об этом глава правительства заявил в ходе пресс-конференции, информирует Цензор.НЕТ.

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"Двойное гражданство - это признак цивилизованных стран. В многих цивилизованных странах двойное гражданство это обычная норма. Это должна быть транспарентная, открытая и прозрачная вещь. Конечно, не допускается двойное гражданство со страной-агрессором, это те вещи, которые прописаны в проекте закона", - объяснил премьер.

В то же время, по словам Шмыгаля, за границей живет очень много граждан Украины и много кто из этих людей хотел бы иметь паспорт Украины.

"Почему нет? Почему гражданин Канады не может иметь гражданство Украины, если это прозрачно, транспарентно и законно? Это нормально. Это люди, который смогут поддерживать страну, принимать участие в какой-то общественной жизни, притягивать инвестиции, возможно возвращаться в Украину. Это те вещи, которые дают дополнительный плюс, поэтому моя позиция, что двойное гражданство должно быть, это усилит нас", - добавил премьер-министр.

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