"Вы даже морду им не сможете начистить! Потому, что в лицо их не знаете! Вот Шуфрича и Киву все знают!" - нардеп ОПЗЖ Волошин о новых лицах в ВР. ВИДЕО
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Нардеп ОПЗЖ Олег Волошин назвал очень низким уровень узнаваемости депутатов парламента, которые еще вчера "на рынке торговали овощами"и отметил высокую узнаваемость нардепов ОПЗЖ Нестора Шуфрича и Ильи Кивы.
Как сообщает Цензор.НЕТ, во время своего выступления, вероятнее всего на митинге ОПЗЖ 9-го сентября в Киеве, Волошин отметил, что избиратели не смогут в случае необходимости даже "морду начистить" большинству нардепов потому, что не знают их в лицо.
"Вот эти вчерашние, которые торговали на рынке овощами, сегодня они народными депутатами стали и пытаются набить карманы... Если вы захотите их побить вы не сможете - вы в лицо их не знаете. Вот Киву знают, Шуфрича знают... Знают десятилетиями", - сказал Волошин.
Видео Денис Казанский