Контрдиверсионные учения СБУ в Сватово: условные диверсанты "совершили" теракт на железнодорожном вокзале. ВИДЕО
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях.
По легенде условные диверсанты совершили террористический акт на железнодорожном вокзале, взорвав два взрывных устройства.
"Два других взрыва правоохранителям удалось предотвратить, заранее обнаружив места заложения взрывчатки. Прохожих с прилегающей к железнодорожному вокзалу территории оперативно эвакуировали. Тренировка происходила в условиях, максимально приближенных к реальным", - следует из сообщения.
Подчеркивается, что участники тренировок успешно отработали алгоритмы межведомственного взаимодействия по предотвращению диверсионным и террористическим угрозам, а также навыки поиска и обезвреживания взрывных устройств, эвакуации населения, ликвидации последствий диверсии.
В тренировках приняли участие представители региональных подразделений Службы безопасности Украины, Национальной полиции, Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, органов государственной власти и местного самоуправления.