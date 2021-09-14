Путин рассказал о COVID-контакте: "Я общался с ним целый день. Очень близко. Надеюсь, "Спутник V" сработает". ВИДЕО

Президент РФ Владимир Путин рассказал о своем COVID-контакте и выразил надежду, что российская вакцина "Спутник V" докажет свои высокие параметры по защите от COVID-19.

Как сообщает Цензор.НЕТ, Путин рассказал, что накануне очень близко общался с одним из сотрудников, который работает с ним в непосредственной близости.

"Это человек, который работает со мной в непосредственной близости... Я накануне общался с ним целый день. Очень близко. В течении всего дня. Это - естественный эксперимент. Посмотрим как реально сработает на практике Спутник V... Надеюсь, что все будет так как и должно быть и "Спутник V" покажет реально свои высокие параметры по защите от COVID-19", - сказал Путин.

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