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Зарплаты не платили все лето, сотрудники уходят или идут в неоплачиваемые отпуска, чтобы где-то заработать, - оккупанты уничтожают производство завода "Донгормаш". ВИДЕО

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Российские оккупанты практически уничтожили производство завода "Донгормаш", который был одним из самых прибыльных предприятий украинского машиностроения.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в своем видеоблоге говорит журналист Денис Казанский и публикует фрагменты интервью "главы профсоюзной организации" завода Анатолия Пешехонова, который говорит о миллионных задолженностях по зарплате и массовом оттоке специалистов.

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Топ комментарии

  • виталий пшеничко
    Фух,а я уж думал бандеровцы подкрадываются,ан нет,таки русский мир.
  • Вася Шевченко f77d76ba
    абрыдались все!

    ну зато бэндэровцы изыки не вырывают за руцкий язык ..да, кормильцы???
  • Филлипп Лещенко
    Бедная Европа. Кто ее теперь кормить будет
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