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Взрыв автомобиля в Днепре квалифицирован как теракт. Погибли мужчина и женщина, - Нацполиция. ВИДЕО

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Правоохранители установили, что в автомобиле, который взорвался сегодня утром в Днепре, находились мужчина и женщина, возбуждено уголовное производство.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.

По состоянию на 10:30 установлено, что в автомобиле находились мужчина и женщина. Сейчас по данному факту возбуждено уголовное производство с предварительной правовой квалификацией по ст.258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт).

Ранее сообщалось, что два человека погибли в результате взрыва автомобиля в Днепре.

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Топ комментарии

  • Лилия Стацкая
    Шкода..молоді ,сильні ,красиві люди, патріоти. - 100% теракт.
  • Ben23
    Я конечно могу ошибаться, но сепары и русские, похоже, творят в Украине, что им вздумается, пока СБУ за биткоинами и сигаретами охотится. Убийства и "самоубийства" патриотов практически регулярными уже стали.
  • Лилия Стацкая
    Немає господаря в країні,немає...,безлад,анархія ,безкарність. Сепари, кримінал, окупанти ..." знайшли собі двір без собаки ,та ходють без палки".

    У кріслі президента навіть не х..ло ,просто- пусте місто,зеро,нуль помножений на нуль.

    Це безкарність породжує вседозвілля.
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