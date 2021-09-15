Взрыв автомобиля в Днепре квалифицирован как теракт. Погибли мужчина и женщина, - Нацполиция. ВИДЕО
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Правоохранители установили, что в автомобиле, который взорвался сегодня утром в Днепре, находились мужчина и женщина, возбуждено уголовное производство.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.
По состоянию на 10:30 установлено, что в автомобиле находились мужчина и женщина. Сейчас по данному факту возбуждено уголовное производство с предварительной правовой квалификацией по ст.258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт).
Ранее сообщалось, что два человека погибли в результате взрыва автомобиля в Днепре.