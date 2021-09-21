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Сегодня в Верховной Раде вакцинированы не более 50% депутатов, это позор, - "слуга народа" Радуцкий. ВИДЕО

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Сейчас в Верховной Раде вакцинированы не более 50% народных депутатов.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил нардеп "Слуги народа", глава парламентского комитета здравоохранения Михаил Радуцкий.

Видео ICTV

"Это позор, когда Верховная Рада пишет законы, которыми требует от людей вакцинироваться, носить маски, сама этого не выполняет. Сегодня в Верховной Раде провакцинировано не более 50% депутатов. Сегодня Верховной Раде не надо никого загонять в стойло с вакцинацией. Не загоним", - подчеркнул парламентарий.

"Перед входом в зал Верховной Рады, если вакцинирован - пожалуйста, если не вакцинирован - за свой счет сдай антиген-тест: 15 минут и заходи, если ты переболел", - добавил Радуцкий.

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Топ комментарии

  • Підлога Маккартні
    А маски из госрезерва продать в разгар пандземии это не позор? А? кРадуцкий?
  • Речь Брежнева
    А зеленая шобла вакцинировалась? Хотя справку могут предъявить..шо им стоит ее сделать..

    И переболевших тоже пусть провакцинируют, чтобы не было глупых мыслей заставлять вакцинировать всех без разбору
  • ПанСан
    Пенсионеры во всех маршрутках, жеках, магазинах, банках и т.д. Невидно только откровенно дряхлых, а 60-70 повсюду
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