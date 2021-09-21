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Марченко представил в Раде проект Госбюджета-2022: "Он является реалистичным и сбалансированным". ВИДЕО
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Министр финансов Сергей Марченко представил в Верховной Раде проект Госбюджета на 2022 год.
Об этом сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.
Марченко озвучил основные показатели проекта Госбюджета на следующий год и отметил, что в приоритете - оборона, образование, медицина и социальная сфера.
Он рассказал о запланированном увеличении стипендий студентам и зарплат медработникам.
Министр проинформировал, что в документе заложены 15,5 миллиардов гривен на обеспечение жильём военнослужащих, полицейских.
Он пообещал, что все украинцы, которые нуждаются в субсидиях, будут ими обеспечены.
Марченко сообщил, что на борьбу с COVID-19 планируется выделить 22 миллиарда гривен.
Глава Минфина подчеркнул, что проект Госбюджета был подготовлен на основе бюджетной декларации.
"Бюджет-2022 является реалистичным и сбалансированным", - заверил он.