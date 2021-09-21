Войска РФ применили 120-мм минометы и стрелковое оружие на Донбассе. С начала суток - 2 обстрела, потерь нет, - Минобороны. ВИДЕО
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В течение текущих суток, 21 сентября, по состоянию на 12:00, зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны.
Так, по данным ведомства, в районе населенного пункта Каменка противник применил запрещенные минскими договоренностями минометы 120 калибра, а в районе населенного пункта Шумы враг вел огонь из стрелкового оружия.
"Потерь среди украинских защитников нет", - сообщили в ведомстве.