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Проект "Без цензуры": Зеленский хочет, как в ОРДЛО. Как Банковая копирует избирательный опыт Путина. ВИДЕО

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В свежем "Без цензуры" обсудим, какие выводы Украина должна сделать из российских выборов в Госдуму и голосования на них жителей ОРДЛО.

Марина Данилюк-Ярмолаева как всегда рационально и безжалостно объясняет, почему надо смотреть на мир и на жителей оккупированных территорий максимально трезво и не надеяться переманить их на нашу сторону, дав больше прав и денег, чем у остальной части Украины.

Смотрите проект "Без цензуры" специально для Цензор.НЕТ.

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Топ комментарии

  • Порохобандерівець
    Зеленський старанно копіює свого кумира *****.
  • Герхард
    Зеля - #уйло.
  • Порохобандерівець
    До речі, оті тренінги в Трускавці для ;Слуґ народа;- Зеленський теж украв у *****. Той тренінги Єдросів уже років п'ять проводить.
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