Проект "Без цензуры": Зеленский хочет, как в ОРДЛО. Как Банковая копирует избирательный опыт Путина. ВИДЕО
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В свежем "Без цензуры" обсудим, какие выводы Украина должна сделать из российских выборов в Госдуму и голосования на них жителей ОРДЛО.
Марина Данилюк-Ярмолаева как всегда рационально и безжалостно объясняет, почему надо смотреть на мир и на жителей оккупированных территорий максимально трезво и не надеяться переманить их на нашу сторону, дав больше прав и денег, чем у остальной части Украины.
Смотрите проект "Без цензуры" специально для Цензор.НЕТ.
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