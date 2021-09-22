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"Это не мой флаг все равно", - в Каменском девушка сожгла украинский флажок. ВИДЕО

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Жительница Каменского на Днепропетровщине сожгла маленький сувенирный украинский флаг. После огласки ее исключили из школы моделей.

Видео надругательства над государственной символикой опубликовал Telegram-канал, сообщает Цензор.НЕТ.

На этих кадрах одна из присутствующих спрашивает девушку, зачем та сжигает флаг Украины. Девушка отвечает, что это не ее флаг, и все смеются.

Пользователи соцсетей выяснили настоящее имя девушки и установили, что она учится в школе при местном модельном агентстве. После огласки администрация заведения ответила в переписке возмущенным пользователям, что девушку уже исключили.

Страницу в Instagram поджигательница закрыла. Ее последний статус - "пойду выкинусь".

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Топ комментарии

  • Так Треба 02a9202c
    Депортувати за Урал, нехай там сміється курва
  • mrSmith
    Страницу в Instagram поджигательница закрыла. Ее последний статус - "пойду выкинусь".Источник: https://censor.net/ru/v3289635

    Главное: правильный выбор этажа с которого "пойдет выкинется"

    Что бы не тратить деньги на реанимацию и прочие глупости.
  • Vedana
    Але ж за наругу над державними символами є кримінальна чи адміністративна відповідальність.

    Справу вже порушено проти цієї дебілки ?

    Скільки говориться: потрібно нагально переглянути закон про Громадянство. Ця істота не має права бути громадянкою. Хай лишається резидентом з відповідним паспортом негромадянина.
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