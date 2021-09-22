Кулеба - Байдену: "Есть такие страны, как РФ, которые ищут свою войну". ВИДЕО

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отреагировал на слова президента США Джо Байдена о том, что США не стремятся к холодной войне.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на телеканал "Дом".

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"Я думаю, что нежелание развязывать очередную холодную войну - это очень похвально для США, но, к сожалению, есть государства, в том числе и Российская Федерация, которые ищут свою войну. Поэтому вопрос не в том, что США не будут делать инициативно, а в том, что они будут делать, чтобы другие не развязывали "холодные" и "горячие" войны", - отметил Кулеба.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, Байден заявил в ООН, что США продолжат защищать союзников, но военная сила будет "последним средством". По его словам, Соединенные Штаты готовы применить силу тогда, когда будет необходимо, но не все проблемы можно решить с помощью оружия.

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