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Кулеба - Байдену: "Есть такие страны, как РФ, которые ищут свою войну". ВИДЕО

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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отреагировал на слова президента США Джо Байдена о том, что США не стремятся к холодной войне.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на телеканал "Дом".

"Я думаю, что нежелание развязывать очередную холодную войну - это очень похвально для США, но, к сожалению, есть государства, в том числе и Российская Федерация, которые ищут свою войну. Поэтому вопрос не в том, что США не будут делать инициативно, а в том, что они будут делать, чтобы другие не развязывали "холодные" и "горячие" войны", - отметил Кулеба.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, Байден заявил в ООН, что США продолжат защищать союзников, но военная сила будет "последним средством". По его словам, Соединенные Штаты готовы применить силу тогда, когда будет необходимо, но не все проблемы можно решить с помощью оружия.

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Топ комментарии

  • Walter Donovan 0b034015
    ну ви подивіться - Єрмак відповідає Байдену (правда через Кулебякіна). Новий стиль роботи МІДа - засоряти ефір непотрібними словами про любов до Байдена Перевести на нормальну мову - ознайомився, згідний і повністю солідаризуюсь зх Вашими кроками. Хлопцям зх берегів Потомаку це абсолютно не потрібно.
  • Maxim Ak-Murza
    Это слова Дeрьмака в вольном изложении
  • Senator S 01a656ec
    Вы плохо помните что говорит кремлевский негодяй....Вторая Мировая не закончилась 8 мая 1945 года....,а это означает что мавзолейные остались навеки в 1945 году...
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