"Окопная война": "Волонтеры предложили, мы поддержали и имеем свою часовню на позициях", - офицер ВСУ Иван. ВИДЕО
В поселке Карловка Донецкой области, который находится в двух десятка километров от временно оккупированного Донецка, действует волонтерский проект "Тризуб Дентал", рассказывает журналист Цензор.НЕТ Михаил Ухман.
Там украинские воины могут получить бесплатную стоматологическую помощь, послушать песни на местном радио "Тризуб ФМ" или стать участниками его эфира, а с недавних пор наши защитники имеют возможность помолиться в церкви святой Анны, которая тоже является частью этого большого проекта.
Руководитель этого проекта - Игорь Ященко, волонтер, общественный деятель, который уже много лет на фронте. Он встретился с одним офицером украинской армии, который находится на передовой, и предложил ему помощь в создании часовни недалеко от позиций.
По замыслу Игоря и командира роты Ивана - это должно быть место, куда воины смогут пойти в трудную минуту.
Что из этого получилось, смотрите в нашей рубрике "Окопная война" на Цензор.НЕТ.