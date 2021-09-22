Сервис Amber Alert уже в Украине. Пользователи Facebook смогут помогать полиции разыскать пропавших детей, - Клименко. ВИДЕО

Сервис Amber Alert уже в Украине. И отныне все пользователи Facebook могут помочь полиции разыскать пропавших детей.

Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук глава Нацполиции Игорь Клименко, информирует Цензор.НЕТ.

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Данный цифровой инструмент посылает в ленту новостей оповещения о детях, которые исчезли неподалеку. В заметке будет отображаться фотография и имеющаяся информация о разыскиваемом ребенке.

"Благодаря специалистам Ювенальной полиции Украины, которые длительное время вели переговоры с Facebook App, наше государство стало двадцать пятой страной в мире, где успешно работает Amber Alert. Это важный момент объединения усилий Национальной полиции Украина и всего Facebook-сообщества ради одной цели - спасти ребенка от возможной опасности. Потому что во время розыска решающей может стать каждая минута", - отметил Клименко.

"Поэтому мы приветствуем внедрение сервиса Amber Alert в Украине! И надеемся на неравнодушие и помощь всех пользователей Facebook", - добавил глава Нацполиции.

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Он также напомнил, что с начала текущего года в Украине исчезли 11 935 детей. 98% из них полиция разыскала в течение суток.