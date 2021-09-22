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Покушение на Шефира – это "привет" Зеленскому, - "слуга народа" Арахамия. ВИДЕО

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Лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия считает, что покушение на Сергея Шефира – это "привет" президенту Владимиру Зеленскому и его команде.

Об этом, как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, он рассказал в интервью журналистам в ВРУ.

Арахамия отметил, что Шефир – первый помощник Зеленского и приближенный к нему человек.

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"Учитывая, что он (президент. – Ред.) в отъезде, а (Шефир. – Ред.) – легкая жертва с точки зрения того, что у него нет охраны и он передвигается самостоятельно, поэтому это было легко сделать и передать такой "привет", - объяснил глава фракции "СН".

У нардепа есть три версии, почему произошло покушение: "Это мог быть "привет" от контрабандистов и криминальных авторитетов. Вы же знаете, что почти все из них покинули Украину с насиженных мест. По оперативной информации, которую предоставляют правоохранители, эти будут как-то мстить. Вторая версия, что это российский след, потому что последнее время антироссийская риторика идет очень активно. И третья, сейчас накануне таких решительных изменений по борьбе с влиянием финансово-промышленных групп, нельзя исключать и такую версию".

Он проинформировал, что в расследовании принимают участие самые лучшие специалисты, так как покушение лучше всего расследовать "по горячим следам".

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Арахамия заявил, что покушение произошло в лесу, а когда начали стрелять, водитель добавил скорость и остановился уже возле "Мегамаркета", где его госпитализировали.

Как сообщалось, 22 сентября 2021 года стреляли в автомобиль помощника Зеленского Шефира, ранение получил водитель. В полиции сообщили, что в автомобиль попали более 10 пуль.

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Топ комментарии

  • Старый зольдат
    Это не привет и не покушение, а ИНСЦЕНИРОВКА квартальной шоблы с целью ужесточить контроль и давление на проукраинские силы в Украине. Сценарий был такой и у Германии времён Гитлера и в Параше времён Х..ла.
  • Валерия Ларченко b661826f
    Пока зекрыса крупно не посралась с тем шефиром,тот вообще был никому не нужен -так что не звизди,хламидия )
  • Igor Budnik b2adf589
    Мохнорылая абизяна, этими фокусами вагнергейт не замажете. Насрать на вашего шифера, рассказывайте кто кацапам инфу сливает.
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