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Клименко о версиях покушения на Шефира: Его госдеятельность, давление на власть и дестабилизация в стране. Возможно участие иностранных спецслужб. ВИДЕО

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Правоохранители в настоящее время рассматривают три основные версии покушения на первого помощника президента Украины Сергея Шефира.

Об этом сегодня на брифинге сообщил глава Нацполиции Игорь Клименко, информирует Цензор.НЕТ.

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"С учетом получения предварительных данным три основные версии, которые рассматривает Национальная полиция Украины – это в связи с государственной деятельностью потерпевшего, с целью давления на высшее руководство страны, и с целью дестабилизации политической ситуации в нашей стране, в том числе рассматривается версия при участии спецслужб иностранных стран", - сказал Клименко.

По его словам, дело находится на контроле.

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Как сообщалось, 22 сентября 2021 года стреляли в автомобиль помощника Зеленского Шефира, ранение получил водитель. В полиции сообщили, что в автомобиль попали более 10 пуль.

В прокуратуре рассказали, что в автомобиль выстрелили около 18 раз. Жизни водителя, который получил ранение, ничего не угрожает.

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Топ комментарии

  • Підлога Маккартні
    Неделю про этого сраного Шерифа теперь будут гудет. Отвлекают от допроса Бурбы по тск, марьяны безмозглой и вангеровцев в целом...
  • Чайка Київ
    Советник главы ОП Михаил Подоляк прокомментировал покушение на Сергея Шефира весьма предсказуемо и связал его с «антиолигархическим законом». Примерно в таком же ключе высказался и Арахамия. Вы прослеживаете в этих заявлениях причинно-следственную связь? Я нет - где Шефир, а где принятие законов. Тогда зачем? Ставлю 60/40, что это постановка тех персонажей в зелёной власти, которые жаждут усиления полномочий Зеленского в силовом блоке. Впрочем, этого жаждет и сам Зеленский. И чем ближе выборы, тем это желание будет усиливаться - вплоть до "чрезвычайных полномочий" и необходимости введения "особого положения". Вторая версия (здесь 40/60) - Арсенборисыч. Демонстрирует, что при нём такого "беспредела" не было, и он всё держал под контролем. Вряд ли рассчитывает, что его вернут на должность - скорее, это элемент его возвращения в большую политику и демонстрация необходимости "сильной руки". Нагнетаться будет всё больше - ещё и Порошенко приплетут. Так что продолжение следует... -UPD- Зеленский отреагировал на покушение на Шефира. Сказал, что это "даёт ему мандат на перемены и ответ будет сильным". Ясно-понятно - будут закручивать гайки гражданских свобод и усиливать полномочия силовых структур. Путинизм уже близко. * * * Так бы оперативно он реагировал на гибель наших бойцов.

    @Helgi Sharp
  • Владимир c2a8b9e2
    Сама главная версия - отвлечение от государственной измены высшего эшелона власти. Отвлечь от ТСК по вагнергейту. И могут физически устранить свидетелей.
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