Минздрав введет обязательную вакцинацию от COVID-19 чиновников и работников учебных заведений, - Ляшко. ВИДЕО
Об этом во время заседания правительства заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко, информирует Цензор.НЕТ.
"Предлагаем внедрить обязательные профилактичечские прививки от COVID-19. В частности, для сотрудников учреждений образования, сотрудников министерств и других центральных органов исполнительной власти и их структурных подразделений, а также городских администраций", - отметил глава Минздрава.
По словам Ляшко, такой подход уже предусмотрен действующим законодательством.
"Статьей №12 закона о защите населения от инфекционных заболеваний предусмотрено, что работники отдельных профессий, производств и организаций, деятельность которых может привести к заражению этих работников или распространению ими инфекционных заболеваний, подлежат обязательным профилактическим прививкам против соответствующих инфекционных заболеваний", - добавил он.
"В апреле этого года ЕСПЧ подвердил положение нашего национального законодательства, что обязательная вакцинация является законной и может быть необходимой в демокартических обществах и не противоречит конвенции о защите прав человека", - подчеркнул министр.