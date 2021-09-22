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Минздрав введет обязательную вакцинацию от COVID-19 чиновников и работников учебных заведений, - Ляшко. ВИДЕО

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В Украине введут обязательную вакцинацию от COVID-19 для работников учебных заведений, министерств и других органов центральной исполнительной власти, а также местных госадминистраций.

Об этом во время заседания правительства заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко, информирует Цензор.НЕТ.

"Предлагаем внедрить обязательные профилактичечские прививки от COVID-19. В частности, для сотрудников учреждений образования, сотрудников министерств и других центральных органов исполнительной власти и их структурных подразделений, а также городских администраций", - отметил глава Минздрава.

По словам Ляшко, такой подход уже предусмотрен действующим законодательством.

"Статьей №12 закона о защите населения от инфекционных заболеваний предусмотрено, что работники отдельных профессий, производств и организаций, деятельность которых может привести к заражению этих работников или распространению ими инфекционных заболеваний, подлежат обязательным профилактическим прививкам против соответствующих инфекционных заболеваний", - добавил он.

"В апреле этого года ЕСПЧ подвердил положение нашего национального законодательства, что обязательная вакцинация является законной и может быть необходимой в демокартических обществах и не противоречит конвенции о защите прав человека", - подчеркнул министр.

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Топ комментарии

  • Yakov Yakov
    ляшко, чючєло, читай конституцію.
  • Владимир c2a8b9e2
    КИЕВ. 14 сентября. УНН. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что украинская власть не планирует вводить обязательную вакцинацию от коронавируса в стране. Об этом он заявил во время пресс-конференции, передает корреспондент УНН

    https://www.unn.com.ua/ru/news/1944143-obovyazkovoyi-vaktsinatsiyi-vid-koronavirusu-v-********-ne-bude-premyer

    БРЕХНЯ НА БРЕХНЕ И БРЕХНЕЙ ПОГОНЯЕТ. Задолбала эта брехливая власть!!!!
  • Tui Yii
    Предлагаем внедрить обязательных профилактичечских прививок от COVID-19. Источник: https://censor.net/ru/v3289760

    Тоесть это незакончится никогда? Уже практически в открытую говорят МЫ ПОСАДИМ ВАС НА ИГЛУ, И ХРЕН ВЫ СЛЕЗИТЕ.
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