Минздрав введет обязательную вакцинацию от COVID-19 чиновников и работников учебных заведений, - Ляшко. ВИДЕО

В Украине введут обязательную вакцинацию от COVID-19 для работников учебных заведений, министерств и других органов центральной исполнительной власти, а также местных госадминистраций.

Об этом во время заседания правительства заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко, информирует Цензор.НЕТ.

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"Предлагаем внедрить обязательные профилактичечские прививки от COVID-19. В частности, для сотрудников учреждений образования, сотрудников министерств и других центральных органов исполнительной власти и их структурных подразделений, а также городских администраций", - отметил глава Минздрава.

По словам Ляшко, такой подход уже предусмотрен действующим законодательством.

"Статьей №12 закона о защите населения от инфекционных заболеваний предусмотрено, что работники отдельных профессий, производств и организаций, деятельность которых может привести к заражению этих работников или распространению ими инфекционных заболеваний, подлежат обязательным профилактическим прививкам против соответствующих инфекционных заболеваний", - добавил он.

"В апреле этого года ЕСПЧ подвердил положение нашего национального законодательства, что обязательная вакцинация является законной и может быть необходимой в демокартических обществах и не противоречит конвенции о защите прав человека", - подчеркнул министр.

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