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Расчеты РСЗО "Ураган" провели учения вблизи админграницы с оккупированным Крымом. ВИДЕО

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Рассчеты реактивных систем залпового огня "Ураган" провели учения вблизи админграницы с оккупированным Крымом.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Коммандование ООС, артиллеристы провели условные стрельбы по координатам, которые предоставляля операторы беспилотников.

По легенде учений, реактивщики наносили удары по пехоте и бронетехнике противника, которые находились на расстоянии более 30-ти километров.

"Подразделения быстро выдвинулись из района сосредоточения, осуществили маршбросок, развернулись на боевых позициях, навелись на цели для ъх дальнейшего поражения и сменили позиции", - прокомментировал действия расчетов командующий ООС ВСУ Сергей Наев.

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