Угрозы жизни водителя Шефира нет, его прооперировали, состояние стабильное, - главврач "Феофании" Семенив. ВИДЕО

Водитель Сергея Шефира, который был ранен в результате покушения на помощника президента, сейчас находится в больнице "Феофания", его прооперировали, состояние потерпевшего стабильное.

Об этом главврач "Феофании" Игорь Семенив заявил в общении со СМИ, информирует Цензор.НЕТ.

"Пациент Иванько Александр Григорьевич... Медицинская помощь ему предоставлена в полном объеме. Состояние его стабильное, угрозы жизни нет, он находится в одном из интенсивных отделений", - отметил главврач.

Семенив отказался ответить, сколько было пулевых ранений у водителя Шефира и посоветовал с этим вопросом обращаться в Нацполицию, но добавил, что ранение было в ногу.

По его словам, операция прошла гладко, без усложнений.

Как сообщалось, 22 сентября 2021 года стреляли в автомобиль помощника Зеленского Шефира, ранение получил водитель. В полиции сообщили, что в автомобиль попали более 10 пуль.

В прокуратуре рассказали, что в автомобиль выстрелили около 18 раз. Жизни водителя, который получил ранение, ничего не угрожает.

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