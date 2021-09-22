Убийство в Черкассах: полиция нашла автомобиль, на котором мог убегать киллер. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
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Машина повреждена огнем, на заднем сиденьи обнаружили оружие.
Об этом сообщает полиция Черкасской области, информирует Цензор.НЕТ.
"Автомобиль, на котором предположительно скрылся злоумышленник, обнаружили в Черкассах. Транспортное средство повреждено огнем. В салоне правоохранители нашли оружие", - сказано в сообщении.
Статью, по которой расследуют дело, переквалифицировали. Если изначально производство открыли по ч, 1 ст. 115 (убийство), то теперь его расследуют по п. 11, 12 ч. 2 этой статьи (умышленное убийство по заказу при предварительном сговоре группы лиц).
Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, сегодня в кафе в Черкассах расстреляли из автомата местного бизнесмена Козлова.